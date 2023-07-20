Киев утром сковали большие пробки: где затруднено движение авто. Фото и видео

В Киеве в четверг, 20 июля, утром возникло несколько больших пробок. В частности, движение сильно затруднено на проспекте Соборности в сторону правого берега столицы из-за ДТП на мосту Патона.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, утром, возникла большая пробка на проспекте Соборности в сторону правого берега из-за ДТП на мосту Патона. Сообщается, что проблемы с движением транспорта начинаются от Дарницкой площади. На месте аварии работают правоохранители, информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, из-за ремонтных работ затруднено движение на некоторых центральных улицах и Кольцевой дороге. "Тянется" транспорт на проспекте Шухевича.

Стоит добавить, что до 15 сентября на мосту через реку Десенку частично ограничили движение авто в сторону левого берега из-за ремонтных работ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве дорожники продолжают обновлять дорогу на улице Пирогова в Шевченковском районе столицы. В частности, здесь сделают более широкие тротуары, обустроят подземные свалки и велодорожки.

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