Киев после локдауна уходит на карантин до весны: все правила и запреты

В Киеве с 00:00 понедельника, 25 января, как и на остальной территории Украины, продолжит действовать карантин.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, принятому 9 декабря 2020 года, ограничения будут действовать до 28 февраля 2021 года. Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы, в столице, в частности, в этот период окажутся под запретом:

нахождение в общественных зданиях и общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или масок, закрывающих нос и рот;

проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;

прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью залов более 50 мест;

перевозка пассажиров общественным транспортом в количестве большем, чем количество мест для сидения;

обслуживание клиентов (в том числе на рынках) без маркировки о соблюдении дистанции в очереди, если сотрудники объекта хозяйствования и посетители не обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также если не осуществляется сбор использованных средств защиты в отдельные контейнеры.

работа кафе, ресторанов и других заведений общественного питания с 23 часов вечера до 7 часов утра, с запретом проведения расчетных операций после 22 часов вечера. В то же время разрешаются заказы на вынос и доставка заказов на дом.

Кроме того, как говорится в сообщении ведомства, в случае роста заболеваемости COVID-19 возможно введение очередного локдауна на двухнедельный срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ресторан известного шеф-повара Эктора Хименеса-Браво, который находится в центре Киева, попался на нарушении карантина.