В центре Киева ресторан Эктора Хименеса-Браво попался на нарушении локдауна

Ресторан известного шеф-повара и телеведущего Эктора Хименеса-Браво, который находится в Печерском районе Киева на улице Мечникова, попался на нарушении локдауна.

Как сообщает пресс-служба Госпотребслужбы Киева, некоторые сотрудники заведения нарушали карантинные ограничения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Нарушение заключается в том, что на рабочем месте не осуществляется надлежащий контроль за использованием работниками средств индивидуальной защиты, в частности защитных масок или респираторов, закрывающие нос и рот", – уточнили в ведомстве.

За нарушение правил карантина были составлены админматериалы по части 1 статьи 44-3 КУоАП.

Ресторан современной китайской кухни BAO был открыт в феврале 2016 года и считается престижным и дорогим заведением. Цены на некоторые блюда могут достигать до 1,4 тысячи гривен.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что локдаун в Украине после 24 января продлевать не будут.