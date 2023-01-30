Киев приобрел 12 мобильных котельных, которые могут непрерывно работать в течение недели. Фото

Энергетическая инфраструктура Киева продолжает быть главной целью страны-террориста РФ, не прекращающей обстрелы энергообъектов. Именно поэтому городские власти продолжают укреплять теплоэнергетический комплекс города на случай чрезвычайных ситуаций. В частности, было заказано и приобретено 12 передвижных мобильных котельных.

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Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба политика. Одну из таких котельных подключили к теплопункту одной из столичных школ.

"Киев приобрел 12 передвижных мобильных котельных, которые уже получило коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". В процессе производства еще более 10 таких котельных для столицы. Мы первыми в Украине внедряем в работу мобильные модульные котельные. Их, в случае отсутствия теплоснабжения, можно оперативно разместить в учреждениях социальной сферы – больницах, школах, детсадах. На сегодняшний день узлами присоединения альтернативных теплоисточников оснастили уже 50 школ и 20 медучреждений города", – рассказал Кличко.

Мэр отметил, что мобильную котельную можно оперативно доставить на прицепе в необходимое место и подключить через несколько часов, подсоединив к центральному теплопункт заведения. Она способна непрерывно снабжать теплом в течение недели в случае длительного отсутствия централизованного теплоснабжения. Их можно эксплуатировать в низких температурах – до 30°С мороза, а дозаправка осуществляется автоматически. Производят такие котельные в Украине. Их стоимость вдвое дешевле, чем в Европе.

"Сегодня мы делаем все, чтобы обеспечить киевлян жизненно важными услугами. Поэтому город и закупил необходимое оборудование и продолжает привлекать его в качестве помощи от международных партнеров. В частности, от партнеров Киев уже получил несколько сотен генераторов разной мощности", – напомнил Кличко.

Стоит отметить, что в столице сейчас работает более 530 пунктов обогрева для киевлян. Также уже более 60 котельных города оснастили генераторами, что позволяет не прекращать теплоснабжение при отсутствии электричества.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил первые два генератора высокой мощности (300 – 800 кВА). Это было сделано в рамках выполнения меморандума между Киевом и Тайванем о помощи столице при покупке альтернативных источников питания для обогрева жителей.

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