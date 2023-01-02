Киев получил первые два генератора высокой мощности, – Кличко

Киев получил первые два генератора высокой мощности (300 – 800 кВА). Это было сделано в рамках выполнения меморандума между Киевом и Тайванем о помощи столице для приобретения альтернативных источников питания для обогрева жителей.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время передачи генераторов коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго", сообщили в пресс-службе КГГА. Всего город получит техники на сумму 1 млн долларов США.

"Первые два генератора уже передали "Киевтеплоэнерго", их используют в городских котельных. Всего в рамках проекта предполагается передача около 20 генераторов для питания объектов критической инфраструктуры столицы. Мы очень благодарны нашим партнерам за поддержку Киева и Украины", – подчеркнул Кличко.

Отмечается, что в декабре прошлого года Киев и Тайвань подписали меморандум о взаимопонимании помощи столицы Украины. Речь шла о приобретении дизельных электрогенераторов при содействии пожертвования Министерства иностранных дел Тайваня.

Инициатором такого сотрудничества и одним из подписавших меморандум стал основатель Фонда "Дарничане", депутат Киевсовета Григорий Маленко.

"В рамках меморандума Фонд получает от Китайской республики 1 миллион долларов США для приобретения и передачи на баланс города альтернативных источников питания. Киев примет генераторы на баланс и максимально эффективно использует для обеспечения первоочередных потребностей", – добавили в пресс-службе КГГА.

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