Киев поможет городам, в которых после подрыва оккупантами Каховской ГЭС сложилась критическая ситуация, – Кличко

Киев поможет городам, где сложилась критическая ситуация после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС. В частности, город примет и обеспечит оздоровление в детских лагерях 100 детей из Херсона.

Видео дня

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Также, город отправит продукты питания и питьевую воду.

"Киев чем может поможет пострадавшим городам, где сложилась критическая ситуация после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС и спуском воды из Каховского водохранилища. Говорил с секретарем Херсонского горсовета Галиной Логуновой. Договорились, что столица примет и обеспечит оздоровление в детских лагерях 100 детей из Херсона. Уже начали заниматься организацией этого", – рассказал Кличко.

Он добавил, что также Киев предложил помощь через Ассоциацию городов и получил список самого необходимого от Херсонского регионального отделения АГУ.

"И сейчас мы определяем, какие средства из необходимых сможем оперативно предоставить – а именно мотопомпы и плавсредства. А также отправим продукты питания и питьевую воду", – уточнил Кличко.

Напомним, что в ночь на 6 июня оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Многие населенные пункты, в частности Херсонщины, под угрозой затопления, а также во многих населенных пунктах из-за этого есть проблемы с подачей воды, в частности в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

В "Энергоатоме" заявили, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС ставит под угрозу безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. Уровень воды в Каховском водохранилище, используемом для охлаждения реакторов станции, стремительно снижается.

Как сообщал OBOZREVATEL, подрыв дамбы Каховской ГЭС и спуск воды из Каховского водохранилища никоим образом не отразится на водоснабжении Киева. Ситуация под контролем остается стабильной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!