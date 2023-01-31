Киев получил деньги на продолжение строительства пешеходного моста на Оболонской набережной: Кличко рассказал подробности

В Киеве продолжат строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на остров Оболонский. Деньги на это город получил от метрополии Большого Парижа.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Возведение объекта началось в 2020 году.

"Столица продолжит строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на остров Оболонский, которое осуществляет с 2020 года за счет меценатских средств. Деньги из городского бюджета не привлекаем. Киев получил средства на продолжение строительства от метрополии Большого Парижа. Это целевые средства, которые иностранные партнеры выделили нам на строительство именно этого объекта", – написал Кличко.

Мэр Киева уточнил, что по состоянию на начало 2023 года уже установили 3 опоры моста и специалисты приступили к установке четвертой, необходимые материалы закуплены. За средства, предоставленные метрополией Большого Парижа, завершат установку 4-й опоры моста, закупят и установят вспомогательные и частично секционные конструкции, а также приобретут металлоконструкции.

Согласно проекту, мост будет опираться на 4 опоры, две из которых расположены в проливе. Ширина пешеходной части объекта составит 4 метра, а длина – 164 метра.

"Мост будет комфортным для передвижения маломобильных групп населения. Проходу маломерных судов в залив Оболонь объект не будет мешать. Оболонский остров обустроим как современную зону отдыха для киевлян с сохранением флоры и фауны", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получит от польской столицы 60 вагонов метро. Кроме того, подписаны письма о намерениях по сотрудничеству между Киевским и Варшавским метрополитенами.

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