Киев оказался на первом месте по жалобам из-за нарушения языкового закона

В Украине за первые два месяца 2023 года зафиксировали 455 жалоб граждан о нарушении языкового закона. На первом месте оказался Киев – 159 обращений.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. В частности, это касается обслуживания на русском.

"В течение января-февраля 2023 года в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 455 обращений граждан о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 60% из которых - по сфере обслуживания потребителей (ст. 30 )", – написал Креминь.

По его словам, больше всего сообщений о нарушении поступило из Киева – 159 обращений, Одесской – 66, Харьковской – 47, Днепропетровской – 42, Николаевской – 24 и Киевской областях – 20.

Жалобы о несоблюдении законодательства поступали из-за: отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов; обслуживание на русском; наружной рекламы и вывесок на языке агрессора; обращение негосударственными учителями, преподавателями, работниками учреждений здоровья и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из одесских гостиниц разразился очередной языковой скандал. Клиентка называла гривны рублями, оскорбляла работниц гостиницы из-за того, что они общаются на украинском, и заявляла, что "лишь деревенки" могут говорить парню "я тебя люблю", одна из девушек не выдержала и расплакалась.

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