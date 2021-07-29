Киев не планирует получать средства за парковку во дворах, – Рахматуллин

Киев пока не планирует получать средства за парковку во дворах домов от жителей. Однако она должна стать упорядоченной.

Об этом сообщил начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин, говорится на Официальном портале Киева. По его словам, Киевская городская государственная администрация в рамках комплексной программы по упорядочению парковки в городе проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК.

"Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы. Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК", – отметил Рахматуллин.

Видео дня

"Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах в больницы или возле учебных заведений. Хаотичное размещение автомобилей, причем не только жильцов дома, но и работников соседних офисов, мешает проезду как "скорых" и аварийных служб, так и жителям самих домов", – отметил начальник Инспекции по парковке.

Ранее об этом сообщил и заместитель директора "Киевтранспарксервис" Евгений Псел. По его словам, информации об обустройстве платных парковочных мест во дворах коммунальное предприятие не получало. Если дальнейшем такое решение будет принято, то их могут создать только на коммунальных землях столицы.