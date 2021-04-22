Киев накрыли сильные ливни с грозами. Фото, видео
В четверг, 22 апреля, Киев накрыли первые в этом сезоне грозовые дожди.
Об этом сообщил OBOZREVATEL.
Ливни с грозами начались с 12:00, но шли местами, в отдельных районах наблюдался град. Многие пассажиры общественного транспорта были вынуждены ждать, пока прекратится непогода.
Возле станции метро "Лесная" образовались огромные лужи, что затрудняло движение транспорта.
Несмотря на дождливую погоду в городе, температура воздуха не опускалась ниже +16 градусов.
Отметим, что уже в пятницу, 23 апреля, в столице сильно похолодает. Ночью столбики термометра опустятся до +1 градуса, а днем не поднимутся выше отметки +9. В городе пройдут небольшие дожди.
А на выходных синоптики прогнозируют в столице ощутимые заморозки в воздухе 0 ...- 3 градуса.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Певческом поле в Киеве расцвело 700 тысяч тюльпанов. Посетители смогут насладиться созерцанием цветов с 1 мая.