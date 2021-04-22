Киев накрыли сильные ливни с грозами. Фото, видео

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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Киев накрыли сильные ливни с грозами. Фото, видео

В четверг, 22 апреля, Киев накрыли первые в этом сезоне грозовые дожди.

Об этом сообщил OBOZREVATEL.

Ливни с грозами начались с 12:00, но шли местами, в отдельных районах наблюдался град. Многие пассажиры общественного транспорта были вынуждены ждать, пока прекратится непогода.

Люди прятались выд дождя под навесами.

Возле станции метро "Лесная" образовались огромные лужи, что затрудняло движение транспорта.

Несмотря на дождливую погоду в городе, температура воздуха не опускалась ниже +16 градусов.

В Киеве наблюдались дожди с грозами и градом.

Отметим, что уже в пятницу, 23 апреля, в столице сильно похолодает. Ночью столбики термометра опустятся до +1 градуса, а днем не поднимутся выше отметки +9. В городе пройдут небольшие дожди.

А на выходных синоптики прогнозируют в столице ощутимые заморозки в воздухе 0 ...- 3 градуса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Певческом поле в Киеве расцвело 700 тысяч тюльпанов. Посетители смогут насладиться созерцанием цветов с 1 мая.

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