Киев накрыли сильные ливни с грозами. Фото, видео

В четверг, 22 апреля, Киев накрыли первые в этом сезоне грозовые дожди.

Об этом сообщил OBOZREVATEL.

Ливни с грозами начались с 12:00, но шли местами, в отдельных районах наблюдался град. Многие пассажиры общественного транспорта были вынуждены ждать, пока прекратится непогода.

Возле станции метро "Лесная" образовались огромные лужи, что затрудняло движение транспорта.

Несмотря на дождливую погоду в городе, температура воздуха не опускалась ниже +16 градусов.

Отметим, что уже в пятницу, 23 апреля, в столице сильно похолодает. Ночью столбики термометра опустятся до +1 градуса, а днем не поднимутся выше отметки +9. В городе пройдут небольшие дожди.

А на выходных синоптики прогнозируют в столице ощутимые заморозки в воздухе 0 ...- 3 градуса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Певческом поле в Киеве расцвело 700 тысяч тюльпанов. Посетители смогут насладиться созерцанием цветов с 1 мая.