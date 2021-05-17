Киев накроют ливни, грозы и похолодание: прогноз погоды на неделю

В Киеве ожидается похолодание с дождями и грозами. По словам синоптиков, такая погода задержится до конца текущей недели.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Там также отметили, что температура воздуха будет варьироваться в пределах +17-19 градусов. Также в городе обещают рекордное количество осадков около 37-40 мм, что составляет 60% месячной нормы.

Так, в понедельник, 17 мая, в столице ожидаются дожди с грозами. Днем температура воздуха не поднимется выше +21 градуса.

Во вторник, 18 мая дожди с грозами сохранятся. Днем немного похолодает. Столбики термометра покажут + 17-19 градусов.

В среду, 19 мая пасмурная погода с дождями сохранится. Температура воздуха существенно не изменится.

В четверг, 20 мая дожди в Киеве сохранятся. Правда, грозы покинут город. Температура воздуха не изменится.

В пятницу, 21 мая в столице пройдет небольшой дождь. Днем потеплеет до +19 градусов.

Отметим, из-за непогоды работники коммунальной корпорации "Киевавтодор" начали работать в усиленном режиме. В частности, они очищают смотровые колодцы, чистят решетки водостоков, ремонтируют ливнеприемники.

Коллекторы дождевой канализации очищают гидромониторами. Работает и новая каналопромывочная машина. Она сочетает функции илососа и гидромонитора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается похолодание с дождями и грозами. Ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло заявил, что настоящего потепление пока не будет.