Киев накроют ливни, а потом сильно похолодает: синоптики озвучили прогноз

В Киеве в пятницу, 17 сентября, ожидается пасмурная погода, во второй половине дня и до вечера – дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Об этом сообщил портал Sinoptik. Температура воздуха +13… +20 градусов тепла.

Отметим, на выходных ожидается дальнейшее похолодание. В субботу, 18 сентября, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода.

Утром на смену ночном сильному дождю придет дождь с грозой. Во второй половине дня ожидается дождь, который ближе к вечеру закончится. Температура воздуха +14… +18.

В воскресенье, 19 сентября, с утра до вечера небо в столице будет покрыто облаками. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти сильный дождь, однако ближе к вечеру он закончится. Температура воздуха +9… +14.

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Напомним, что синоптики в пятницу, 17 сентября на всей территории Украины прогнозируют похолодание и дожди.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Украину надвигается страшный шторм. В пятницу, 17 сентября, в западных областях страны ожидаются сильные дожди. В этих регионах объявлен повышенный уровень опасности.