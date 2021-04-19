Киев накроют дожди с грозами: прогноз погоды на неделю

В Киев вновь придет атмосферный фронт с дождями и грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в понедельник, 19 апреля, в столице осадков не ожидается. Днем похолодает до +13 градусов.

Во вторник, 20 апреля, город накроют дожди с грозами. Ночью столбики термометра опустятся до +4 градусов, а днем потеплеет до +13. Ожидаются порывы ветра 7-12 м/с.

В среду, 21 апреля дожди с грозами сохранятся, а температура воздуха не изменится.

В четверг, 22 апреля, в столице также ожидается дождь, однако существенно потеплеет. Ночью температура воздуха опустится до +5, а днем потеплеет до +18 градусов.

В пятницу, 23 апреля, в городе пройдет дождь с грозой. Ночью температура воздуха опустится до +5, а днем потеплеет до +16 градусов. Ожидаются порывы ветра 7-12 м/с.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшие сутки сохранится влажная прохладная погода. В то же время местами уже ночью 19 апреля прогнозируют заморозки.