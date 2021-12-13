Киев накроют дожди и снег: синоптики дали прогноз погоды на неделю

В ближайшие 7 дней, с 13 по 19 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. В среднем температура воздуха будет +1.

Об этом сообщил портал Sinoptik. В течение недели специалисты прогнозируют осадки в виде дождя, в том числе с мокрым снегом.

Так, в понедельник, 13 декабря, в Киеве солнце в этот день вряд ли будет появляться из-за облаков. Утренний дождь после обеда должен ослабеть, а вечером его заменит мелкий дождь со снегом. Температура воздуха +1… +2.

Во вторник, 14 декабря, на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночной дождь со снегом утром ослабнет, а к середине дня должен совсем кончиться. Температура воздуха 0… +1.

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В среду, 15 декабря, весь день в Киеве будет облачным. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха 0… +1.

В четверг, 16 декабря, с утра и до самого вечера небо в столице будет закрыто облаками, без осадков. Температура воздуха +1… +3.

В пятницу, 17 декабря, с утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Мелкий дождь, который начнется утром, во второй половине дня сменится мелким мокрым снегом, который продлится до конца дня. Температура воздуха 0… +3.

На выходных, 18-19 декабря, будет облачно, синоптики прогнозируют осадки в виде снега. Температура воздуха в субботу -2… 0, а в воскресенье -2… +1.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что встречать новый год большинству украинцев придется без снега. Частая смена температур попросту не даст времени сформироваться устойчивому снежному покрову.