Киев накроет мощнейший ливень: синоптики предупредили о непогоде

В среду, 21 июля, Киев снова накроет непогода. В городе ожидают грозовые дожди и понижение температуры воздуха.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Дожди в столице будут господствовать целый день, но они окончательно собьют жару (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Дожди начнутся с самого утра и заливать город до позднего вечера. Температура воздуха днем снизится до комфортных значений + 21 -23 градуса. Будет преобладать ветер западного направления 7-12 м/с.

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Впрочем, в четверг, 22 июля, в городе установится сухая погода, а температура воздуха не превысит отметки +23 градуса. Правда, донимать северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

А с пятницы, 23 июля в столице потеплеет до 26 градусов и осадков не предвидится. Такая комфортная погода удержится до конца недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля столицу накрыл ураган. В некоторых районах города ветер повалил деревья, а проезд на дорогах было заблокировано. Интенсивные дожди затопили станции метро "Берестейская" и "Академгородок"