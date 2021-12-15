Киев на первом месте в Украине по уровню вакцинации от COVID-19 – Кличко

Киев оказался на первом месте в Украине по уровню вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день в столице сделали более 3,3 млн прививок.

Об этом во время пресс-конференции, посвященной работе городских властей в 2021 году, рассказал мэр Виталий Кличко. Из них первой дозой – более 1 млн 650 тыс. и столько же – двумя дозами.

В Киеве работают 157 пунктов прививки, 21 минивакцинальный центр на базе Центров первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, созданы 63 мобильных бригады и открыты 44 временных вакцинальных центра в разных учреждениях и торговых центрах.

Видео дня

"Вакцинироваться можно четырьмя вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer и Moderna, которые мы получили от Министерства здравоохранения", – подчеркнул Кличко.

Кроме того, мэр уточнил, что за последние два года Киев выделил более 1 млрд грн на борьбу с COVID-19 и около 2,2 млрд грн на доплаты медикам.

"В этом году столица выделила более 266,5 млн грн на борьбу с коронавирусом. В частности, на приобретение лекарственных средств, медоборудование, средств индивидуальной защиты, закупку ПЦР-тестов и обустройство лабораторий, на капремонт систем кислородоснабжения. Всего за два года на меры по противодействию пандемии город направил более 1 млрд грн. А также на доплаты борющимся с пандемией медикам в прошлом году мы выделили 1 млрд грн. А в этом году – почти 1,2 млрд грн", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14 декабря зарегистрировали 1247 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 8109 граждан.