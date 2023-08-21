Киев ко Дню Независимости выплатит жителям города 130 млн грн помощи: Кличко рассказал, кто получит деньги

Ко Дню Независимости Украины столица выплатит 130 миллионов гривен единовременной материальной помощи социально незащищенным жителям города. Это будет сделано в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам".

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Об этом глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Всего помощь получат 280 тысяч человек.

"Киев заботится о социально уязвимых и незащищенных категориях жителей города. Ко Дню Независимости Украины столица выплатит по программе "Забота. Навстречу киевлянам" в общей сложности 130 миллионов гривен одноразовой материальной помощи социально незащищенным киевлянам. В том числе – внутренним переселенцам, проживающим сегодня в столице. Всего помощь получат 280 тысяч жителей нашего города. Размер выплат составляет от 400 до 950 гривен", – написал Кличко.

В частности, материальную помощь получат люди с инвалидностью I, II и III групп; лица, получающие пособие на детей с тяжелыми заболеваниями; дети-сироты; Праведники Бабьего Яра.

Кроме того, выплаты получат репрессированные лица, которых в дальнейшем реабилитировали; участники народного ополчения, участвовавшие в обороне Киева с июля по сентябрь 1941; родители и матери погибших во время военнослужащих срочной службы; неработающие пенсионеры, размер пенсий которых не превышает размера 2,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил от украинских благотворителей 3 городских автобуса Mercedes Citaro. А еще 3 кареты скорой помощи на базе Mercedes Sprinter украинской столице недавно передало немецкий город-партнер Гамбург.

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