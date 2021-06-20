Киев и область в ближайшие часы накроет опасная погода: объявлено предупреждение

В Киеве и области в воскресенье, 20 июня, синоптики заявили о резком шквалистом усиление ветра. Из-за ухудшения метеоситуации в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

Такая погода, по данным Укргидрометцентра, сохранится до конца суток. С предупреждением к киевлянам и гостям столицы обратились и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В Киеве и Киевской области ближайшего часа и до конца суток 20 июня порывы ветра 15-18 м/с", – отметили в ведомстве.

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Отдельно отмечается, что 20 июня в Киеве, большинстве северных, Волынской и Тернопольской областях будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. А 21-23 июня он сохранится в большинстве северных, западных и восточных регионов страны.

Ранее синоптики отмечали, что в Киеве на Троицу, 20 июня, ожидается сухая и жаркая погода, температура воздуха достигнет отметки в +28... +30 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за жары 20 июня ограничили передвижение большегрузного транспорта определенной категории. В частности, запрет на въезд в столицу установили с 14:00 воскресенья.