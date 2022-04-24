Киев и Гамбург стали стратегическими партнерами, – Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко и первый мэр Гамбурга Петер Ченчер подписали "Соглашение ради солидарности и будущего". Согласно документу оба города стали стратегическими партнерами.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава КГГА. В частности, речь идет в помощи для восстановления столицы Украины.

"Друзья! Киев и Гамбург стали стратегическими партнерами и договорились о поддержке в кризисные времена. Сегодня с первым мэром Свободного и Ганзейского города Гамбург Петером Ченчером мы подписали Соглашение ради солидарности и будущего. Речь идет об эффективном сотрудничестве между нашими городами и, в первую очередь, предоставлении Гамбургом помощи для восстановления Киева. Для этого будут определены конкретные проекты", – рассказал Кличко.

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Мэр столицы добавил, что Гамбург усилит усилия по оказанию гуманитарной помощи Украине и отдельно сосредоточится на особых нуждах Киева.

"Это соглашение важно для Киева. И я благодарен Гамбургу, особому городу для меня за очередное подтверждение дружбы, поддержки и готовности помочь Киеву и Украине. Это для нас очень важно. Помощь нам нужна срочно. Потому что украинцы сегодня героически борются за свое государство, свою волю, за мир во всей Европе", – подчеркнул Кличко.

По словам столичного головы, мэр немецкого города Петер Ченчер в свою очередь отметил, что соглашение свидетельствует о важном факте. Жители Гамбурга "осуждают нападение России на Украину и проявляют солидарность с Украиной".

"Киев как столица имеет особое значение в борьбе с российской агрессией, а также – в борьбе за мир и свободу в Европе. Через прямые связи с мэром Киева Виталием Кличко мы можем целенаправленно помогать и гибко реагировать на неотложные проблемы. Я обращаюсь к предприятиям Гамбурга, а также всем жителям нашего города, поддержать народ Украины и помочь ему!", – подчеркнул Ченчер.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко вместе с делегацией Европарламента и сенаторов Французской республики открыли в Киевской мэрии Европейский Дом – рабочее пространство European Working Place "WeEurope".