Какая станция метро в Киеве расположена на острове: всплыли интересные факты

На Святошинско-Броварской линии киевского метрополитена расположена станция "Гидропарк", которая является излюбленным местом отдыха жителей города.

Как сообщает 44, она находится на Венецианском острове, между правым и левым берегами Днепра. У нее есть две платформы – островная и береговая. Последняя пока не эксплуатируется.

"Гидропарк" была построена 6 ноября 1962 года, а открылась для пассажиров спустя три года, 5 ноября 1965 года после введения в эксплуатацию моста Метро. Стоит отметить, что это единственная в Киеве станция, у которой нет выходов к общественному транспорту.

Конструкция "Гидропарка" достаточно простая. Это длинная платформа над землей, с выходами к лестницам и козырьком на протяжении всей платформы. "Левобережная" и "Дарница" выполнены по тому же принципу. Отличается лишь облицовка станций и расположение выходов.

Название станции происходит от одноименного киевского парка, в котором она расположена. Венецианский остров в целом чаще называется именно Гидропарком. В свою очередь, это название происходит от греческого слова гидро (вода). То есть, дословно – водный парк, или парк на воде.

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