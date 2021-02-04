Я сейчас в Киеве, где наснимал очень много всего интересного — то, как сейчас выглядит город, побывал в разных районах Киева, в редакциях интернет-изданий, в госпитале у ветеранов АТО, а также в киевских магазинах — скоро будет большая серия постов про Украину, так что не пропустите.

А сегодня мне хотелось бы показать, как жил Киев во времена СССР — так сказать для сравнения. Во многом Киев очень изменился с тех пор, но многое осталось как прежде — практически не изменился Крещатик, Подол, старые киевские районы — внешне старые здания выглядят практически так же, как и 30-40 лет назад, даже аншлаги с номерами домов и названием улиц остались те же.

Тем не менее — наполнение зданий сейчас совсем другое — город стал больше принадлежать людям, а не советской администрации/чиновникам. Ещё нельзя не отметить то, что сейчас украинцы в целом стали жить побогаче — стало больше автомобилей, и сами люди выглядят получше, в СССР всё было как-то уж совсем бедно и печально.

Итак, в сегодняшнем посте — фоторассказ о жизни Киева во времена СССР.

02. Начнём с архитектурных построек) 1982 год, на правом берегу Днепра была открыта Арка дружбы народов. Арку строили 4 года и открыли к дате 60-летия образования СССР. Под аркой находится скульптура из двух трудящихся — украинца и русского, а также надпись — "в ознаменовании воссоединения Украины с Россией" — эту тему, как сейчас модно говорить, "сильно пиарили" в СССР.

03. По вечерам на Арке зажигалась подсветка цветов радуги, что вкупе с двумя мужиками, что держатся за руки, порождало не те ассоциации, что задумывались авторами памятника и стало поводом для шуток)

04. Фотоснимок 1983 года, подписан как "старый город" Киева. Думаю, снято скорее всего где-то на Андреевском спуске.

05. А это известный дом Булгакова в Киеве, в котором сейчас работает музей. Само здание — типичнейший киевский доходный дом конца XIX-начала XX века, с нештукатуренным рельефным кирпичным фасадом (обычно в Киеве такие дома просто красят краской в 1-2 цвета).

06. Те же места, снятые с другого ракурса. Девушки в полупрозрачных юбках гуляют по летнему Киеву 1983 года)

07. А это — уличная торговля, тоже 1983 год, продают сосиски, на дворе стоит поздний июль. Интересно, как сосиски сохранялись на летней жаре? Впрочем, если сосиски были хорошими — то их, скорее всего, расхватали очень быстро — В СССР хорошие сосиски были редкостью и долго не залёживались.

08. Улица Крещатик, снятая со стороны Бессарабской площади, фотограф смотрит в сторону майдана Незалежности, который в СССР назывался "площадь Октябрьской Революции", а до 1977 года — "площадь Калинина". На переднем плане можно увидеть "волгу"-такси — по-моему, такие такси были абсолютно во всех крупных городах СССР. Внутри был механо-электронный счетчик, а водитель имел специальную эмалевую табличку с номером (ставилась на торпедо под лобовое стекло).

09. Май 1986 года, тот самый печально известный парад 1 мая в Киеве, улицы которого в этот день фонили десятками чернобыльских миллирентген — хоть ветер в те дни дул преимущественно в другую сторону, до Киева тоже долетели кое-какие короткоживущие и сильноактивные радиоизотопы, вроде йода-131, отчего радиационный фон в гроде весьма заметно поднялся. Летом 1986-го на улицах Киева продавали сухое красное вино на разлив, так как считалось, что оно "выводит радиацию" (на самом деле нет, данная мера была скорее "психологической защитой").

10. Ещё в Киеве в начале мая 1986-го прошел крупный велопробег и какой-то международный фестиваль, участники которого уезжали из города вот в таких майках с надписяями "Киев-апрель'86", "Я выжил в Чернобыле".

11. Тоже 1986 год, судя по листве на каштанах — это позднее лето. Снято, вероятнее всего, где-то в районе Подола/Андреевского спуска. Обратите внимание на вывески на украинском — это к тем, кто говорит, что мол в СССР Киев был "целиком русскоязычным".

12. Сентябрь 1986-го, дозиметристы проверяют автомобили, возвращающиеся в город со стороны Чернобыльской АЭС — в то время уже существовала Тридцатикилометровая Зона отчуждения и шло активное строительство Саркофага над Четвертым блоком ЧАЭС — он был достроен к ноябрю 1986-го.

13. Бассейн в одном из киевских детских садов, это тоже 1986-й год:

14. Осень 1986-го, Бессарабский рынок в центре Киева. Внутри почему-то продают только одни цветы. Или это цветочный отдель там такой большой был?

15. Вот это фото было подписано на английском как "станция метро", но скорее всего, это киевский железнодорожный вокзал примерно в те же годы. Обратите внимане на табличку "игровые автоматы" — в последние годы СССР они были очень популярны, и салоны с ними часто открывались в проходных местах. В Минске игровые автоматы были, например, в крытом рынке на Комаровке. Одна игра стоила, кажется, 15 копеек, а самыми популярными автоматами были "Морской бой" и "Снайпер".

16. Январь 1989-го, один из киевских рынков. На первый взгляд — изобилие, но если присмотреться — на весах одни яблоки 2-3 сортов. В те времена яблоки были часто единственным, что можно было купить из фруктов, ещё з них варили компоты, делали джемы и т.д.

17. В том же году в Киев прилетал Горбачёв, это были последние годы существования СССР, и по-моему Горбачёв это чувствовал.

18. 1990 год, специальная клиника для работников ЧАЭС в Киеве:

19. А это — киевские протестующие, снимок тоже сделан в 1990 году на Крещатике. На плакатах надписи против Чернобыля и против каких-то военных объектов.

20. 1991 год, ветеран со знаками ранений, фото сделано в районе Андреевского спуска, на заднем плане — Андреевская церковь.

21. Рынок, 1991 год. На прилавках — практически исключительно баки с квашеной капустой, которую торговки дают попробовать покупателям.

22. Тоже Бессарабский рынок, мясной отдел. Продают, скорее всего, мясо с частных подворий — в то время его можно было купить на рынках, тогда как в магазинах были пустые полки.

23. Овощной отдел. Тоже, скорее всего, продукция мелких частных хозяйств:

24. Начало осени 1991 года, в Украине идут протесты в защиту национального сине-желтого флага и за то, чтобы он заменил советский.

25. День замены флага. Дядька держит в руках снятый флаг УССР с классной наклейкой — в голове Сталина целуется Брежнев и живут другие деятели СССР)

26. Ноябрь 1991 года, Украина готовится к выборам первого президента, на фото — агитирующие за Кравчука на Майдане.

27. А это уже январь 1992-го, служащий военно-морского флота приносит присягу независимой Украине. Тем военным, что не захотели присягать независимой Украине, дали возможность перевестись в Россию.

29. 30 января 1992 года, продавщицы меняют ценники в одном из киевских магазинов. СССР кончился.

Ну, как вам Киев времен СССР?

Напишите в комментариях, интересно.

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