В общественном транспорте Киева столпотворение во время карантина: фоторепортаж

В Киеве во время действия карантинных ограничений в общественном транспорте люди практически не соблюдают социальную дистанцию и нередко игнорируют правильное ношение защитных масок.

Журналисты OBOZREVATEL проверили несколько наиболее оживленных транспортных развязок столицы. Пассажиры и водители иногда пренебрегают противоэпидемическими мерами.

На остановке маршрутного транспорта возле метро "Почайная" люди выстраиваются в очереди, чтобы зайти в автобус, однако многие игнорируют средства индивидуальной защиты.

В салонах маршруток зачастую пассажиров оказывается больше, чем свободных мест.

В автобусах людей больше, чем мест

"А кто их тогда повезет?" – ответил один из водителей на замечание журналиста по поводу перебора людей.

Пассажиры выстраиваются в очередь

Социальную дистанцию не соблюдают

Количество пассажиров не контролируют

На станции метро "Майдан Незалежности" большинство посетителей маски надевают так, как положено, но дистанцию мало кто соблюдает.

В метро многолюдно

В вагонах безопасного расстояния не придерживаются

Похожая ситуация и на станции метро "Дворец спорта". Здесь самыми загруженными оказались эскалаторы. Люди стоят вплотную друг к другу, как и во времена до пандемии.

На эскалаторах много людей

Некоторые носят маски неправильно

На станции метро "Золотые ворота" многолюднее всего в переходах, платформы полупустые. Социальная дистанция между пассажирами отсутствует, некоторые прикрывают масками половину лица или носят ее на подбородке.

Многолюднее всего в переходах

Дистанцию мало кто соблюдает

В вагонах метро людей не так много, как обычно, но безопасное расстояние между пассажирами не соблюдается.

На остановке общественного транспорта возле "Дарницы" очереди не было, но автобусы были забиты очень плотно. Некоторые люди заходили в салон вообще без масок. Причем других пассажиров это не беспокоило.

Автобусы переполнены

Некоторые люди входят в салон без масок

Напомним, о порядке работы транспорта в Украине во время усиления карантинных мероприятий в январе 2021 ранее рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Метро продолжит перевозить пассажиров без ограничения по количеству мест для сидения.

Ранее OBOZREVATEL проверил, как соблюдается запрет на торговлю в некоторых магазинах и базарах Киева.