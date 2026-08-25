Как появился первый нудистский пляж в Киеве: история и архивные фотографии 1918 года

Пляж "Довбичка" на Трухановом острове в Киеве в наши дни считается одним из самых популярных мест среди тех, кто любит загорать на солнце без одежды. Это место обустроили немецкие войска во время Первой мировой войны, создав необходимую инфраструктуру.

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Старую фотографию опубликовали в сообществе "Киев – мой любимый город" в социальной сети Facebook. Раньше добраться до него можно было только на лодках.

Что известно

"Первый киевский нудистский пляж (Довбичка. – Ред.), 1918 год. На фото – Труханов остров. Пляж обустроили во время немецкой оккупации. Тогда там появились кабинки для переодевания и зона для самых смелых. В столице уже знали, как загорать нагишом", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, из-за отсутствия мостовых переходов киевляне добирались до Труханова острова на лодках и катерах. Небольшие суденышки набивались людьми, как бочка сельдью. Краткая поездка по Днепру на катерах, которые из-за характерной формы называли "лаптями", была не самой приятной частью отдыха.

Главные истории дня

Только в 1957 году от правого берега протянулся Парковый пешеходный мост, строительство которого планировалось еще в 1939 году. После этого популярность Труханова острова только возросла. Стоит добавить, что и в наши дни "Довбичка" остается пляжем, где собираются киевляне, любящие принимать "солнечные ванны" без одежды.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь – одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, загрязнённой и зажатой в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать её судоходной.

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