К Вечному огню в Киеве явился Петр Симоненко с провокационными призывами. Фото

В воскресенье, 9 мая к Вечному огню в Киеве пришли сторонники коммунистов во главе с Петром Симоненко, который возглавляет запрещенную КПУ.

Об этом сообщил OBOZREVATEL с места происшествия.

Сотни людей пришли к Вечному огню с красными флагами и портретами погибших во Второй мировой войне. На отдельных знаменах были слоганы "Вернем страну народу".

Кроме того, участники акции пели советские песни "День Победы", "Катюша", а некоторые кричали "Слава Сталину!", который причастен к развязыванию войны.

Бывший лидер коммунистов Петр Симоненко заявил, что нынешняя власть якобы возвышает фашистов.

"Мы в долгу перед дедами и прадедами. А нынешняя власть восхваляет прихвостней фашистов", – заявил Симоненко.

Напомним, у Вечного огня также запланировали марш представители батальона ОУН. Правда, их пока не пускают правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы.