Из Украины в Латвию пытались отправить артиллерийские приборы под видом строительных. Фото

Частный предприниматель из Запорожья пытался отправить в Латвию военные пушечные приборы в виде строительных. Всего за границу должны были доставить 50 единиц спецтовара.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. На нарушителя составили протокол, а приборы изъяли.

"Партию военных квадрантов "Квадрант К-1" в количестве 50 штук, экспортером которых выступил один из ФЛП Запорожья, заявили к таможенному оформлению как механические квадранты не военного назначения. Экспортировались они в Латвию", – рассказали в пресс-службе.

По словам таможенников, отправитель отметил, что эти приборы используются для измерения и установки углов строительных элементов. После проведения экспертизы было установлено, что именно эти квадранты используются в военной сфере – это артиллерийский угломерный прибор. Их разрешено экспортировать только при наличии специального разрешения, которого у предпринимателя не было.

"По выявленному факту нарушения таможенных правил Киевская таможня составила протокол. Квадранты изъяты, а материалы дела будут направлены в суд", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, работники Киевской таможни благодаря служебной собаке помешали попытке переселения в США части огнестрельного оружия. Они были задекларированы как "подарочные сувениры".

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