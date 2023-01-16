Из Украины в США пытались отправить части огнестрельного оружия: разоблачить злоумышленника помогла служебная собака. Фото

Сотрудники Киевской таможни благодаря служебной собаке помешали попытке переселения в США части огнестрельного оружия. Они были задекларированы как "подарочные сувениры".

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Посылка была отправлена из Хмельницкой области.

"Служебная собака Киевской таможни фокстерьер Грета в очередной раз помешала попыткам пересылки частей оружия в международных посылках. На этот раз кинологическая команда в составе Петра и Греты обнаружила в международной почтовой отправке запрещенные к пересылке части огнестрельного оружия – затвор и семь стеблей затвора к винтовке Мосина", – рассказали в пресс-службе.

Таможенники добавили, что посылку отправляли из Хмельницкой области в США, а предметы были задекларированы как "подарочные сувениры". Их изъяли, а на отправителя составили протокол за нарушение таможенных правил.

В пресс-службе уточнили, что в течение прошлого года служебные собаки Киевской таможни обнаружили 64 части в огнестрельное оружие, которые пересылались в международных почтовых отправлениях как в Украину, так и за границу.

Напомним, киевские таможенники обнаружили артефакты времен позднего средневековья, которые пересылались как запчасти к сельхозтехнике. Предметы, имеющие историческую и культурную ценность, отправили из Запорожья в Америку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевские таможенники обнаружили и изъяли из международных посылок старинные монеты, в частности, Римской империи, которым около 2000 лет. Их пытались отправить в США, Канаду и Чили.

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