Из Риги в Киев отправились 10 современных городских автобусов с гуманитарной помощью. Видео

Из Риги в Киев во вторник, 10 января, выехали десять современных городских автобусов. Кроме того, они загружены гуманитарной помощью, собранной гражданами Латвии.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Иностранные партнеры продолжают поддерживать Украину (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"10 современных городских автобусов отправились сегодня из Риги в Киев. Это – помощь наших латвийских друзей. Также в автобусах едет гуманитарная помощь, которую собрали граждане Латвии. Возглавил делегацию в Киев глава Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс", – написал Кличко.

Мэр столицы напомнил, что в конце апреля 2022 года Смилтенс, тогда вице-мэр Риги, уже приезжал в столицу Украины и передавал от Риги 11 автобусов и гуманитарную помощь. Все автобусы, полученные тогда Киевом, работают на маршрутах столицы.

"Благодарим наших друзей и партнеров! Ждем в Киеве!", – резюмировал Кличко.

Напомним, в канун Нового года Киев получил от немецких и польских партнеров еще один крайне необходимый сегодня подарок – новый, самый современный пожарный автомобиль MAN для пенного тушения пожаров. Автомобиль – с дубль-кабиной и колесной формулой 4х4.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил от финского города Тампере три пассажирских автобуса. В них также приехала гуманитарная помощь, которую собрали для столицы Украины городские власти Тампере совместно с активными гражданами Финляндии.

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