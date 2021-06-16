Из киевского трамвая выгнали иностранца с ящиком клубники. Видео скандала

В Киеве из 28-го трамвая высадили иностранца, который перевозил ящик клубники. Между ним и водителем произошла ссора.

Пассажиры записали происшествие на видео, которое опубликовали в соцсетях. По словам очевидцев, мужчина также был без медицинской маски, пишет "Сегодня" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В "Киевпасстрансе" пояснили изданию причины, по которым водитель требовал у мужчины покинуть общественный транспорт.

Видео дня

Там отметили, что правила пользования запрещают пассажирам проезд в загрязненной одежде, а также провозить багаж, который может загрязнить одежду пассажиров, сиденья или обшивку салона.

На обнародованных кадрах видно, что мужчина говорит на иностранном языке по телефону, а затем подходит к водителю. Тот пригрозил вызвать полицию. После этого иностранец вернулся на место, забрал ящик с клубникой и вышел из транспорта.

Также кто-то из пассажиров отметил, что мужчина "ничего не понимает по-русски".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель одной маршруток решил не давать сдачи за проезд пассажирам, у которых есть только крупные купюры. Также он отказался возить по льготам школьниц с маникюром и макияжем.