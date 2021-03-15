Из Киева в Бучу пустили модернизированную электричку

В понедельник, 15 марта, в Киеве, со станции "Святошин" начал курсировать электропоезд "Святошин-Буча".

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

Поезда будут останавливаться на станциях "Святошин", "Беличи", "Ирпень" и "Буча". Первая электричка будет отправляться со станции "Святошин" в 5:54 и прибывать на станцию ​​"Буча" в 6:17. Следующие рейсы будут отправляться со станции "Святошин" в 6:58, 8:23, 17:30, 18:34, 19:38.

В обратном направлении со станции "Буча" в первый рейс поезд отправится в 6:27, затем - в 7:31, 8:56 и в 18:03 и 19:07.

Как сообщал OBOZREVATEL, бизнес-сообщество Европейской Бизнес Ассоциации отметило существенные улучшения в работе "Укрзалізниці" в последнее время. Сроки доставки грузов сократились более чем в два раза, по сравнению с 2019 годом.