Из Киева в Бровары запустят современную электричку

Из Киева в Бровары пустят электричку с модернизированными вагонами от "Укрзалізниці".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Мэр Броваров отметил, что для реализации проекту железнодорожного сообщения Бровары-Киев "Укрзалізниця" планирует полностью модернизировать 8 поездов, каждый из которых будет иметь 10 вагонов. Первый и последний вагоны оборудуют специальными платформами и местами для людей с инвалидностью. Также новые вагоны станут удобными для велосипедистов.

"По предварительному проекту электричка будет курсировать от новой платформы, которая будет построена возле стадиона" Спартак ". Данное местоположение выбрали неслучайно, ведь станция будет находиться в пешей доступности от центра, Массива, и района Ярослава Мудрого-Грушевского", - сообщил Сапожко.

Относительно направления и конечной точки маршрута в Киеве сейчас есть два предложения: через станцию Дарница совместить Бровары с Центральным железнодорожным вокзалом, или пустить поезда в направлении станции Почайна.

Стоимость проезда новым видом транспорта может составить 15 гривен. А добраться до города-спутника можно будет за 20-30 минут.

Сроки реализации проекта пока не известны.

Как сообщал OBOZREVATEL, сообщество Европейской Бизнес Ассоциации рассказала о существенные улучшения в работе "Укрзализниці" в последнее время. Сроки доставки грузов сократились более чем в два раза, по сравнению с 2019 годом.