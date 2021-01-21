Станция киевского метро "Нивки": как получила название и почему оформлена в сине-зеленый цвет

Станцию киевского метрополитена "Нивки" открыли 5 ноября 1971 года, а свое название она получила благодаря местности, где расположена.

Как сообщает 44, этот район Киева был назван из-за нивы, располагавшейся неподалеку от Брест-Литовского шоссе (проспекта Победы). Именно такое название носил и хутор в XIX веке.

Архитекторами станции были Борис Приймак, Игорь Масленков, Тамара Целиковская и Вольдемар Богдановский. Художниками-керамистами были Анна Шарай и Нина Федорова.

Оформление перрона в сине-зеленых цветах было выбрано неспроста. Это связано расположением неподалеку от лесопарка. Керамическая облицовка была украшена сверху орнаментом растительной тематики, а на путевых стенах были установлены тарелки с зоологическими изображениями фантастических животных. Одним из авторов оформления была Галина Севрук.

По структуре "Нивки" – это колонная трехпролетная станция мелкого заложения. Она имеет одну платформу с синими керамическими колоннами в два ряда, а стены облицованы кафелем.

Станция начинает свою работу в 05:34 утра, а закрывается в 00:10 ночи. "Нивки" нередко используется как пересадочный узел. Помимо местных жителей, ей пользуются люди, следующие в район Виноградарь. Рядом находится Дубовый гай и современный парк Нивки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал историю станции-призрака "Теличка", которая расположена на правом берегу Киева в районе исторической местности Нижняя Теличка.