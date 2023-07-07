Гроза, порывы ветра и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 июля

В Киеве и Киевской области в субботу, 8 июля, ночью грозы, днем местами и кратковременные дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С, порывы ветра 15-18 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевской области на 8 июля. Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди с грозами (днем местами). Ветер северный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-18 м/с. Температура по области ночью 14-19°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 23-25°С", – рассказали синоптики

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что ночью 8 июля на территории Киевской области ожидаются грозы.

В Белой Церкви днем +21°С…+23°С; Мироновка +22°С…+24°С; Фастов +21°С…+23°С; Яготин +21°С…+23°С; Барышевка +22°С…+24°С; Борисполь +22°С…+24°С.

Следует добавить, что, по информации синоптиков, в следующие 5 суток по Киевщине будет преобладать погода без осадков. Снижение температуры воздуха в ночные часы с 19°С в начале до 15°С в конце недели, дневная температура будет колебаться в пределах 23-27°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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