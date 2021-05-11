Грипп и ОРВИ в Киеве: количество заболевших детей увеличилось

В Киеве с 3 по 9 мая было зарегистрировано 6856 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). В частности, увеличилось количество заболевших детей.

Согласно данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, по состоянию на 11 мая, уровень заболеваемости в городе ниже эпидемического порога на 69,2%, передает пресс-служба КГГА.

"Это произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Заболели 1907 (снижение на 37,4%) детей, взрослых – 4949 человек (снижение на 43,6%). В структуре заболеваемости дети составляют 27,8%, а на предыдущей неделе – 25,8%. 43,9% – дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 35,4% – зарегистрировано 838 случаев", – уточнили в пресс-службе.

В течение прошлой недели в медучреждения столицы госпитализировали 472 человека, из них 28 – несовершеннолеьние.

В целом в городе наблюдается снижение заболеваемости на 42% по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 10 мая зарегистрировали 98 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.