Григорий Маленко: в Дарницком районе Киева появится парк "Срібний Кіл"

В Дарницком районе столицы планируют создать современный многофункциональный парк "Срібний Кіл". Киевляне могут предоставлять предложения или замечания по проекту парка до 22 ноября текущего года. В настоящее время идет его обсуждение.

Парк будет расположен вокруг озера Срибный кил между проспектом Николая Бажана и улицей Срибнокильской в Дарницком районе. В настоящее время необходимо как можно скорее его обустроить, отметил глава ОО "Парк Срібний Кіл", депутат Киевского городского совета Григорий Маленко, сообщила пресс-служба КМР.

По его словам, депутатский корпус Киевского городского совета и Киевский городской голова Виталий Кличко продолжают работать над инициативой создания парка.

Видео дня

"После многочисленных встреч с общиной и экспертами компания-проектант наконец-то представила проект парка. В нем предусмотрено создание инклюзивной смотровой площадки, игровых площадок для детей разных возрастных групп по интересам, зоны "тихого" отдыха, площадки для выгула собак, памп-трека, спортивных площадок с тренажерами и игры в настольный теннис, амфитеатра, смотровой площадки, а также набережной с фонтаном Приоритетным для городских властей является не только озеленение территорий, но и создание современных городских зеленых пространств, где дети и взрослые смогут отдыхать, заниматься спортом и проводить встречи", – отметил Маленко.

Депутат добавил, что в связи с избеганием распространения коронавирусной инфекции общественное обсуждение проекта парка "Срібний Кіл" проходит в онлайн-режиме.

"В настоящее время киевляне могут ознакомиться с проектом и предоставить свои предложения или замечания путем заполнения специальной онлайн формы. Все предложения будут проработаны с проектной группой. Второй этап обсуждения состоится в формате онлайн трансляции, на которой будут освещены и обсуждены предложения и замечания, предоставленные общиной". В итоге будет утвержден окончательный перечень поправок и дополнений, которые будут рекомендованы к внесению в проект", – подчеркнул Маленко.

Киевляне могут давать свои предложения или замечания путем заполнения специальной онлайн-формы до 22 ноября текущего года включительно. Проект парка и план благоустройства территории можно посмотреть по ссылкам.

Напомним, в конце октября по инициативе Маленко Киевский горсовет обратился в Министерство культуры и информационной политики Украины о поддержке требования представителей римско-католической общины в передаче ей Костела святого Николая в Киеве. В сентябре этого года в нем произошел пожар, огонь почти полностью уничтожил уникальный орган и частично повредил внутреннюю отделку и витражи костела.

"Учитывая состояние здания и настоятельную необходимость в проведении восстановительных работ представители римско-католической общины в очередной раз обращаются с требованием передать костел прихожанам и религиозной общине в постоянное пользование. Это решение позволит сохранить памятку от дальнейшего разрушения", – отметил тогда Маленко.