Киевсовет обратился в Минкульт о передаче римско-католической общине костела святого Николая в Киеве

По инициативе председателя фракции "Голос" Григория Маленко Киевский городской совет обратился в Министерство культуры и информационной политики Украины по поддержке требования представителей римско-католической общины в передаче ей костела святого Николая в Киеве.

Такое решение было принято 21 октября, на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва. Решение поддержали 83 депутата.

По словам депутата Киевского городского совета, первого заместителя председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Григория Маленко, в сентябре этого года в Костеле Святого Николая в Киеве был пожар, огонь почти полностью уничтожил уникальный орган и частично повредил внутреннюю отделку и витражи костела.

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"На протяжении почти 30 лет верующие обращались с многочисленными обращениями по возврату костела прихода римско-католической церкви. Сейчас из-за повреждения здания огнем, прихожане, верующие, а также духовенство римско-католической церкви вынуждены проводить службы под открытым небом. Верующие не имеют доступа и в подвалы костела, где ранее проходили обучение в воскресной школе. Учитывая состояние здания и крайней необходимости в проведении восстановительных работ представители римско-католической общины в очередной раз обращаются с требованием передать костел прихожанам и религиозной общине в постоянное пользование. Это решение позволит сохранить памятник от дальнейшего разрушения" – отметил Григорий Маленко.

Депутат добавил, что в 2020 году уже было принято решение о перемещении Национального дома органной и камерной музыки в отдельное помещение до 2023 года, после чего, соответственно, здание костела община римо-католической церкви смогла бы полноценно использовать для богослужений, однако орган уничтожен, и религиозная община переживает, что этот процесс может затянуться.

"Для обеспечения сохранности памятника – костела святого Николая в Киеве от дальнейшего разрушения и обеспечения полноценного использования здания для богослужений костел необходимо передать в постоянное пользование римско-католической общине", – подчеркнул Григорий Маленко.