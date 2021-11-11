Григорий Маленко: Костел Святого Николая будет передан римско-католической общине

Костел святого Николая будет передан в постоянное пользование римско-католической общине с 1 июня 2022 года. Она располагает необходимым ресурсом для содержания ценного и знакового сооружения в надлежащем состоянии.

Инициатором обращения в Министерство культуры и информационной политики Украины о поддержке требования представителей римско-католической общины в передаче ей Костела святого Николая в Киеве выступил депутат Киевского городского совета Григорий Маленко, сообщила пресс-служба КМР.

По его словам, депутатский корпус направлял обращение в Министерство культуры и информационную политику Украины с требованием передать римско-католической общине Костел святого Николая в Киеве.

Видео дня

"Каждая историческая достопримечательность в Киеве должна иметь эффективного хозяина, и здесь именно римско-католическая община может сохранить архитектурный шедевр Владислава Городецкого во веки. Городские власти поддержали требование прихода костела с целью сохранения памятника от дальнейшего разрушения и обеспечения полноценного функционирования. Наконец-то костел будет передан в постоянное пользование римско-католической общине, совместными усилиями мы достигли этого решения", – отметил Маленко.

"То есть 1 июня следующего года должно стать определяющей датой в истории многострадального, легендарного костела святого Николая – днем, когда, в конце концов, благодаря усилиям многих верующих будет восстановлена историческая справедливость и христианская святыня вернется в лоно церкви", – отметили в приходе в Киеве.

Напомним, в конце октября по инициативе Маленко Киевский горсовет обратился в Министерство культуры и информационной политики Украины о поддержке требования представителей римско-католической общины по передаче ей Костела святого Николая в Киеве. В сентябре этого года в нем произошел пожар, огонь почти полностью уничтожил уникальный орган и частично повредил внутреннюю отделку и витражи костела.

"Учитывая состояние здания и настоятельную необходимость в проведении восстановительных работ представители римско-католической общины в очередной раз обращаются с требованием передать костел прихожанам и религиозной общине в постоянное пользование. Это решение позволит сохранить памятку от дальнейшего разрушения", – отметил тогда Маленко.