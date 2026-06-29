Готовили теракт на Майдане Независимости: в Киеве задержали двух вражеских агенток. Подробности и фото

Сотрудники СБУ задержали российских агенток, которые готовили теракт в Киеве. Они собирались устроить взрыв в центре города и убить военнослужащего.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Что известно

"Служба безопасности сорвала еще одну попытку рашистов совершить террористический акт в столице. По результатам упреждающих действий задержаны две агентки РФ, которые готовили покушение на военнослужащего Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, злоумышленницы планировали взорвать украинского военнослужащего в его автомобиле, который находился возле пешеходной зоны Майдана Независимости. Для этого одна из них должна была заложить под автомобиль самодельное взрывное устройство для последующего дистанционного взрыва. Таким образом страна-террорист РФ надеялась не только ликвидировать военнослужащего, но и вызвать максимальное количество жертв среди гражданских

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Еще до попытки заложить взрывчатку сотрудники СБУ обнаружили установленный на автомобиле военного GPS-трекер. Это позволило своевременно раскрыть замысел врага и задержать обеих агенток. Одну – "на горячем", когда она пришла забирать из тайника самодельную бомбу, вторую – по месту жительства, где обнаружили почти 6 кг взрывчатых веществ.

Как выяснилось в ходе расследования, обе задержанные действовали независимо друг от друга. Враг завербовал их через их знакомых из РФ, сотрудничающих с российскими спецслужбами. Одна из злоумышленниц – безработная жительница Сумской области.

Пообещанные "легкие заработки" привели её в Киев, где она поселилась в отеле и изготовила самодельное взрывное устройство (СВУ) по видеоинструкции куратора из РФ. Готовую бомбу женщина заложила в тайник на одном из столичных кладбищ. Для конспирации по дороге на кладбище она "замаскировалась" под пожилую женщину в платке с цветами.

Забрать СВУ из тайника и закрепить его с GPS-трекером под автомобилем военного поручили другой агентке. Ею оказалась завербованная врагом бывшая владелица кондитерского магазина в Севастополе. Когда её бизнес провалился, российские спецслужбисты предложили вытащить её из долгов в обмен на сотрудничество.

По указаниям врага женщина прибыла в Киев, где сначала шпионила за украинским защитником, чтобы установить его местонахождение и маршруты передвижения для совершения теракта. В ходе обысков у неё изъяли парик, который она планировала надеть во время минирования автомобиля военного.

Следователи Службы безопасности сообщили обеим задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также в подготовке и пособничестве совершению теракта. Злоумышленницы находятся под стражей без права освобождения под залог.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали вражеских агентов, которые готовили теракт возле одного из административных зданий в центре Киева. После этого они собирались бежать в Россию.

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