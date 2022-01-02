Топ-5 новогодних елок, которые вошли в историю Украины: как выглядели и чем запомнились
Главная елка Украины всегда была символом Нового года и наступающих праздников. За последние 30 лет ее устанавливали в разных точках Майдана Независимости в Киеве, а потом ее постоянным местом выбрали Софийскую площадь. При этом каждый год менялся размер и вид праздничного дерева.
OBOZREVATEL рассказывает о 5 главных елках Украины, которые, тем или иным образом оставили свой след в истории.Праздничные деревья Независимости
Стоит отметить, что после прихода коммунистов к власти в 1919 году новогоднее дерево продолжали устанавливать в Киеве до 1929. Потом, из-за ассоциаций с Рождеством, традиция встречать праздники у елки, ушла из быта киевлян вплоть до 1936 года, когда после долгого перерыва ее вернули. Тогда местом, куда с удовольствием ходили малыши, была Софийская площадь.
После обретения Украиной независимости главную елку страны ставили на Майдане Независимости и благодаря архивному фото, сделанному в 1993 году можно увидеть как выглядело одно из первых таких деревьев.
Оно было украшено гирляндами и игрушками в виде аутентичных украинских хат. Возле нее проводили разные мероприятия, в том числе вертеп с рождественской звездой.
Новогодняя елка, которая была в Киеве в 2004 году вошла в историю благодаря Оранжевой революции. Именно из-за этих событий модными тогда стали искусственные праздничные деревья именно такого цвета, хотя главная новогодняя красавица Украины сияла синим.
В 2011 году на Майдане Независимости, впервые за все время, появилась сорокаметровая искусственная елка в виде конуса. Украинцы по достоинству оценили "дерево" и его оформление, и оно стразу же стала героем множества фотожаб.
На четвертом месте рейтинга оказалась елка, которая ассоциируется только с Революцией Достоинства. Ее начали устанавливать сразу же после разгона студенческого митинга на Майдане. Кровавые события в ночь на 30 ноября возмутили украинцев и это место с незаконченным "деревом" стало постоянной локацией пребывания митингующих. Саму "йолку" украсили флагами.
Главная новогодняя елка Украины, которую установили на Софийской площади в 2017 году вошла в историю страны по нескольким причинам. Когда ее транспортировали из Ивано-Франковской области в столицу, машина с деревом протаранила электроопору из-за чего один населенный пункт остался без света.
Кроме того, уже подъезжая к Киеву, грузовик попал в аварию. К счастью, никто не пострадал.Главная елка Украины 2022 года
Праздничное дерево в этом году сделали искусственным. На вершину главной елки Украины, которую уже несколько лет подряд устанавливают на Софийской площади поставили игрушку в виде планеты со звездой над ней.
Украшение посвящено одному из главных христианских праздников – Рождеству Христову. Посетителей Софийской площади ждет много сюрпризов, будет работать каток и другие локации.
Для ее украшения использовали около 20 тысяч шаров красного и желтого цвета. Какой след она оставит в истории и памяти украинцев покажет время.