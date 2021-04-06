'Магія допоможе дорогам': у Києві з'явився оригінальний мурал. Фото

У Києві на Оболоні з'явився новий яскравий мурал, присвячений українським дорогам.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив автор малюнку, український художник Олександр Корбан.

"Мені здається, напевно тільки маленька магія може допомогти нашим дорогам", – написав художник. На муралі зображена дівчинка, яка сидить в коробці та чаклує за допомогою магічної палички.

Оригінальний витвір вуличного мистецтва розташований під шляхопроводом на перетині вулиць Богатирської та Лугової.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, у Києві до кінця 2021 року завершиться капітальний ремонт проспекту Степана Бандери, буде поновлено вулицю Борщагівську з облаштуванням велосмуги, а також реконструйовано Андріївську вулицю на Подолі.