Фотоловушки в Чернобыльской зоне зафиксировали ловкого и грациозного хищника. Фото

На территории Чернобыльской зоны благодаря фотоловушкам удалось снять ловкого и грациозного хищника – куницу лесную. Она ведет древесный образ жизни и избегает человеческих поселений.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Животное размером больше домашнего кота и всеядное.

"Это чрезвычайно ловкое и грациозное хищное животное. Его гибкое и стройное тело может молниеносно двигаться и по земле, и по деревьям. И хотя куница лесная – всеядная, а ее мясной рацион пополняют насекомые, все же она может добыть и большую добычу – белок, ужей, лягушек, мелких грызунов, даже зайцев и некоторых птиц. Поэтому такие милые ее потягушки не должны вводить в заблуждение: куница разомнет мышцы и подастся на очередную охоту", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что снимок был сделан благодаря фотоловушкам проекта "Полесье – дикая природа без границ", которые установлены на территории Чернобыльского заповедника.

Куница лесная – это хищное млекопитающее рода Куна (Martes) семьи Мустеловых (Mustelidae). Обитает в Европе и западных частях Азии, населяет главным образом лесные местности. Размером больше домашнего кота. В отличие от своей родственницы куны каменной куница лесная избегает человеческих поселений. Ведет в основном древесный образ жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Чернобыльской зоны отчуждения заметили редкую хищную птицу. Это лунь полевой, который относится к семейству ястребиных.

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