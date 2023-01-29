В Чернобыльской зоне заметили редкую хищную птицу. Фото

На территории Чернобыльской зоны отчуждения заметили редкую хищную птицу. Это Лунь полевой, который относится к семейству ястребовых.

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Об этом сообщили в пресс- службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Вид занесен в Красную книгу Украины.

"Ученые до сих пор не могут подкрепить наблюдениями гнездования луня полевого на территории Чернобыльского заповедника. Птица – редкая и встретить ее здесь удается, действительно, нечасто. Однако во время весенней, а больше – осенней, миграций этого пернатого хищника из семьи ястребовых таки замечали на заповедных просторах", – говорится в сообщении.

Лунь полевой – хищная птица семьи ястребовые ряда соколообразные. Распространен в Северной Америке, Европе и Азии. Современный гнездовой ареал в Украине включает в себя некоторые северные районы Полесья и, возможно, часть Западной Украины. Зимует по всей территории страны, преимущественно в степной и лесостепной полосах.

Европейская гнездовая популяция насчитывает 32-59 тыс. пар. Гнездовая популяция вида в Украине насчитывает не более 10-20 пар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в Чернобыльской зоны зоне проживает уникальный представитель семьи оленевых – лось. Лесной зверь весит около 800 килограмм и один может отразиться от стаи волков.

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