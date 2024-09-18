Еще тысяча FPV-дронов: Кличко передал военным очередную партию помощи от Киева. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады очередную партию военной помощи. Сражающиеся с врагом на Харьковщине воины получили 1 тысячу FPV-дронов от столичной общины.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит поддерживать ВСУ.

"Передали бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады от общины столицы еще 1000 FPV-дронов. Сегодня военные бригады воюют на одном из самых горячих направлений – харьковском. В целом, с этой партией с начала этого года военные 3-й бригады получили от Киева 2000 FPV-дронов и 410 БпЛА Mavic 3T, которые город передал недавно", – написал Кличко.

Мэр столицы добавил, что за время полномасштабной войны на оснащение 3-й штурмовой Киев направил из городского бюджета почти 600 млн. грн. В целом, в этом году столица уже выделила нашим защитникам 8,6 млрд. грн.

"И мы продолжим помогать им и искать все возможности для этого. Также постоянно привлекаем небюджетные средства и передаем бойцам на фронт оборудование в качестве благотворительной помощи", - напомнил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Кличко посетил четыре бригады украинских военных на фронте – на Харьковском направлении и на Донбассе. Мэр Киева передал бойцам почти пол тысячи БПЛА типа Mavic и FPV-10, а также системы РЭБ.

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