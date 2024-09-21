Еще 550 дронов Mavic 3Т и не только: Кличко передал военным новую партию помощи от Киева. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко посетил украинских военных, борющихся с врагом в Донбассе и Купянском направлении, и передал им очередную партию помощи от столичной общины. Защитники Украины, в частности, получили 550 дронов Mavic 3Т.

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Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит поддерживать ВСУ.

"Посетил наших защитников на Донбассе, где сегодня крайне сложная ситуация и на Купянском направлении. Увез и передал от общины Киева 550 дронов Mavic 3Т (это БПЛА, которые эффективно работают и ночью, помогая бойцам уничтожать врага)", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что защитникам Украины было передано:

4-й бригаде оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины – 220 дронов Mavic 3Т, 10 систем РЭБ и антидроновое ружье;

5-й отдельной штурмовой Киевской бригаде – 250 Mavic 3Т;

63-й отдельной механизированной бригаде – 40 Mavic 3Т;

23-му отдельному стрелковому батальону – 40 Mavic 3Т.

"Община столицы продолжает помогать нашим защитникам. Все это оснащение приобретено на средства бюджета города. И мы ищем все возможности – как бюджетные, так и привлекаем благотворительную помощь", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады очередную партию военной помощи. Сражающиеся с врагом на Харьковщине воины получили 1 тысячу FPV-дронов от столичной общины.

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