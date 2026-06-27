ЕБРР предоставит Киеву кредит на модернизацию метрополитена – Кличко

Виталий Кличко встретился с Игорем Старчаком, управляющим региональным менеджером Группы устойчивой инфраструктуры ЕБРР.

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Об этом мэр столицы сообщил в Telegram.

"В Гданьске встретился с управляющим региональным менеджером Группы устойчивой инфраструктуры Европейского банка реконструкции и развития в Центральной и Восточной Европе Игорем Старчаком", — написал Кличко.

На встрече Виталий Кличко поблагодарил партнеров столицы за положительное решение о предоставлении Киеву кредита на сумму до 150 млн евро на модернизацию метрополитена. В частности, на закупку новых вагонов для подземки.

Также было обсуждено дальнейшее сотрудничество украинской столицы с ЕБРР. Мэр отметил, что Киев также рассчитывает на финансовую поддержку в реализации плана устойчивости столицы и подготовки к следующей зиме. Речь идет о выделении на эти мероприятия займа в размере 50 млн евро. Над таким соглашением Киев работает сегодня с ЕБРР.