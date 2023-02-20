Дождь и сильные порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 21 февраля

В Киеве и Киевской области во вторник, 21 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь. В регионе в течение суток ожидается порыв ветра 17-22 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевской области на 21 февраля. Облачно с прояснениями, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°С; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. В течение суток 21 февраля ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что с середины февраля по всей Украине будет много солнца. А конец зимы обещает быть по-весеннему теплым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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