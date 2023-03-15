Дождь и до +9°С: прогноз погоды по Киевской области на 16 марта

В Киеве и Киевской области в четверг, 16 марта, синоптики прогнозируют днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до 9°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 16 марта. Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура по области ночью 0-5°С тепла, днем 4-9°С; в Киеве ночью 2-4°С тепла, днем 5-7°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 16 марта, в течение всего дня, погода будет пасмурной. Утром и днем будет идти мелкий дождь, вечером ожидается мелкий дождь со снегом.

Напомним, погода в Украине до конца недели будет изменчивой. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +18°С. На западе страны местами будет дождь, иногда стоит ожидать дождь с мокрым снегом.

Добавим, метеорологическая весна в Киеве началась 7 марта. Это на шесть дней позже обычного.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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