Дорогу из Киева в аэропорт 'Борисполь' перекроют в сезон отпусков. Карта

Во вторник, 22 июня, Укравтодор начнет ремонтные работы на 18 километрах автодороги к Международному аэропорту "Борисполь". В связи с этим с 23 июня будет закрыт проезд из Киева в Борисполь.

Движение по трассе в обе стороны будет осуществляться по проезду в направлении к Киеву. Об этом сказано в сообщении Укравтодора в Facebook.

Работы на дороге М-03 Киев – Харьков – Должанский планируют завершить до 20 августа 2021 года. Ремонтники должны постелить новое дорожное покрытие, установить современное освещение, дорожные знаки и сделать разметку.

"Приносим извинения за временные неудобства и рекомендуем всем путешественникам учитывать ограничения при планировании своих маршрутов", – обратились в службе к гражданам.

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На странице аэропорта в Facebook отметили, что из-за ремонта дорога к МА "Борисполь" будет занимать больше времени и призвали пассажиров быть внимательными и заранее планировать свое время и маршрут в соответствии с изменениями.

В Укравтодоре добавили, что в последний раз указанный участок дороги в Борисполь реконструировали в 2004 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 2022 года в Украине в рамках выполнения программы "Большая стройка" будут выполняться только два вида дорожно-ремонтных работ – текущий и капитальный. Промежуточный вариант в виде текущего среднего ремонта будет исключен.