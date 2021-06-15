С 2022 года текущего среднего ремонта на дорогах Украины больше не будет – Укравтодор

Начиная с 2022 года в Украине, в рамках выполнения программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", будут выполняться только два вида дорожно-ремонтных работ – текущий и капитальный. Промежуточный вариант в виде текущего среднего ремонта будет исключен.

Об этом сообщает Укравтодор на своей официальной странице в Facebook.

"В начале 2022 года вступает в силу ДСТУ 8747. Согласно ему, уже со следующего года Службы автомобильных дорог во всех новых дорожных проектах откажутся от текущего среднего ремонта в пользу капитального ремонта", – пишет Укравтодор.

При этом объекты, на которых уже начат текущий средний ремонт, будут завершены с учетом требований этого класса ремонта.

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Как объяснили в Укравтодоре, необходимость отказа от текущего среднего ремонта обусловлена тем, что условия его проведения не предполагают усиления дорожной основы, из-за чего отремонтированные по текущему среднему ремонту дороги очень быстро разрушаются.

Исключение составляют дороги, отремонтированные в ходе программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"С 2020 года новая команда Укравтодора усилила контроль за объектами текущего среднего ремонта. В частности, в более 80% случаев по структуре работ был приближен к уровню капитального ремонта", – говорится в сообщении Укратодора.

В то же время недавнее обследование отремонтированных дорог координаторами CoST обнаружило большое количество повреждений на объектах, которые были сданы в эксплуатацию сравнительно недавно. Такие повреждения были обнаружены, в частности, в Закарпатской, Николаевской, Сумской и Херсонской областях. Как правило, дефекты быстро появлялись именно на тех дорогах, где был проведен текущий средний ремонт.

"Мы благодарны инициативе CoST за проведенное обследование, ведь оно в очередной раз показало, что практика текущего среднего ремонта себя исчерпала. В частности, и потому, что все дорожные проекты "Большой стройки" с начала 2020 года максимально приближены к уровню капитального ремонта", – отмечают в Укравтодоре.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023 года планируется восстановить всю сеть дорог государственного значения.