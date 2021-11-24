Дом Сикорского в Киева находится в аварийном состоянии. Фото

В Киеве, дом в котором проживал известный украинский авиаконструктор Игорь Сикорский, находится в аварийном состоянии. Есть опасность, что историческое здание может исчезнуть.

Фото дома в социальной сети Facebook опубликовала Татьяна Соловьева. Здание страдает от ветра и дождей и постепенно разрушается.

"От красоты семейной усадьбы Сикорских, что на улице Ярославов Вал, мало что осталось. В историческом центре Киева она стоит абсолютно заброшенная... Почему-то мне кажется, что это здание будет восстановлено. И мы увидим там не просто музей, а почувствуем там такое важное, что затронет наши души и подтвердит то, во что мы верим", – написала Соловьева.

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На опубликованных фотографиях можно увидеть, что у здания отсутствуют окна и часть кирпичей осыпались.

Дом Сикорского – здание в Киеве, памятник истории национального значения, расположенное на улице Ярославов Вал, 15 Б.

Семья Сикорских была связана с усадьбой с 1885 года. Авиаконструктор Игорь Сикорский проживал в доме в 1904-1912 годах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве после освобождения города от нацистов в 1944-году на улице Крещатик практически не было уцелевших зданий. Большинство из них лежали в руинах или были основательно разрушены.