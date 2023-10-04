Должен был получить награду "Лучший сержант ВСУ": в Киеве попрощались с защитником Украины Александром Пастухом. Фото и видео

В Киеве на Майдане Незалежности прощались с погибшим на войне бойцом 67-й механизированной бригады ДУК Александром Пастухом. Он погиб 29 сентября во время выполнения задания в Луганской области.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Похоронят Героя на Лесном кладбище в столице.

В Киеве на Майдане Незалежности прощались с погибшим на войне бойцом 67-й механизированной бригады Добровольческого украинского корпуса Александром Пастухом. Воин погиб 29 сентября во время выполнения задания под Кременной Луганской области.

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42-летний боец имел позывной "Добрый" и служил в 3 роте 2 стрелкового батальона имени Тараса "Хамера" Бобанича. В день гибели воин должен был получить награду "Лучший сержант Вооруженных сил Украины". Ее вручили его родителям. Провести в последний путь защитника Украины пришли семья, друзья и бойцы-побратимы из 67-й бригады.

Пастух родился на Хмельнитчине в селе Войтовцы. Учился в местной школе, но в 6 классе переехал с родителями в столицу. Он учился в Киевском техникуме электронных приборов, а затем получил высшее образование на кафедре политологии философского факультета Киевского университета имени Тараса Шевченко.

"Жизнь Саши была сложной и тернистой. Он – огромный патриот и националист. И за свои националистические и патриотические идеи был политическим заключенным в период с 2004 по 2014 год, а это почти половина его короткой жизни", – рассказали в ДУК. ПС о "Добром".

В 2014 году Пастух стал добровольцем в ряды батальона "Азов". А после полномасштабного вторжения с 24 февраля был в составе второго стрелкового батальона 67-й бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 1 октября, в Киеве прошло прощание с фотографом Владимиром Миронюком на псевдо "Джон", который защищал нашу страну от оккупантов. Он был добровольцем из США, приехавшим на помощь Украине.

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